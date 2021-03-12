Если вы заметили признаки того, что появились клопы в квартире позвоните нам, реагируем моментально. Проведем комплексную обработку от клопов в квартире. Мы выезжаем во все районы Уфы и пригород.

Вся процедура длится в среднем от 30 минут до 1 часа. В зависимости от площади помещения.



Уничтожение клопов в Уфе

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Какие помещения обрабатываем от клопов:

Квартиры Загородные дома Комнаты в общежитии Вагончики и бытовки Гостиницы и Хостелы

Можно ли самостоятельно вывести клопов? Не пытайтесь уничтожить этих вредителей самостоятельно, даже если очагов распространения может быть всего 1-2, например одна комната, постельное место или диван. Все равно, чтобы полностью избавиться от них, нужны не только качественные профессиональные средства, но и опыт. Многие к нам обращаются после того, как самостоятельно пытались провести обработку по народным советам из интернета, итог как правило один — выкинутые на ветер деньги, сумма затрат при этом в 2-3 раза превышают стоимость работы нашей службы.

Процедура требует комплексного подхода: обработку всех, даже самых труднодоступных мест в целях уничтожения не только врозлых особей, но и мест кладки яиц. Для большего эффекта рекомендуется проводить дезинсекцию всей квартиры, частного или многоквартирного дома, поскольку данные насекомые имеют особенность «кочевать» от соседей к соседям.

По статистике большее их количество погибает в первые часы после дезинсекции. Но некоторые особи проявляют живучесть, и могут еще появляться несколько дней, после умирают.

Эти мелкие назойливые вредители доставляют массу дискомфорта обитателям квартиры, так как встречаются повсеместно: в постели, в шкафах, плинтусах и пр. Даже если в квартире идеальный порядок, они могут появиться в любой момент.

Почему стоит выбрать нас:

Наш центр — это команда, которая за 10 лет работы, набрала бесценный опыт в уничтожение насекомых в квартире. Наши дезинфекторы выполняют обработку от насекомых любых видов: клопы, тараканы, мокрицы. Но для каждого вредителя своя методика, подход и соответствующие препараты.

Только профессиональные препараты. Использование наших средств принесет максимально возможный эффект. Все средства безопасны для людей и животных, помещением можно пользоваться через несколько часов. Препараты заказываются нами в больших объемах по прямому договору с заводом, поэтому цена для нас намного ниже чем для частных специалистов. Поэтому обращаться к нам выгоднее и надежнее.

Не принесут вреда для стен, мебели. Они без запаха, не оставляют на поверхности полов, стен и мебели видимых пятен, а главное одобрены СанПиН. Специалисты работают в защитной экипировке, используя профессиональное оборудование.

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Как проходит процесс дезинсекции?

Время работы среднем 30 минут однокомнатной квартиры и 60 минут – трех комнатной. Во время проведения работ не должно быть никого, кроме специалиста -дезинфектора. Допускается присутствие непосредственного заказчика, но при условии, что на нем будет надет респиратор.

Что делать с предметами мебели и быта на время уничтожения насекомых?

Личные вещи, одежду, средства гигиены, продукты и посуду по возможности спрятать в шкафы. Бытовую технику, мебель и предметы интерьера накрыть. Мебель по возможности немного отодвинуть от стен(буквально на 5 см). Диваны, кресла и прочую мягкую мебель разобрать на части(если спинки, подлокотники и.т.п крепятся на замки/защелки). Откручивать болты и разбирать полностью не нужно. Матрацы от кроватей поставить вертикально к стене. После подготовительных мероприятий специалист в защитной экипировке обрабатывает помещение, особое внимание уделяя местам , где клопы встречаются чаще всего. Стены, полы и потолки также подвергаются опрыскиванию.

После окончания работ входить в помещение и проветривать его можно через 3-4 часа(при деликатном тарифе через 40 мин). После проветривания провести уборку. Используя пылесос или щетку собрать мертвых насекомых, их яйца и личинки. Смыть мыльно — содовым раствором рабочее средство с мест откуда оно может попасть в пищу и на руки (столешницы, подлокотники, дверные ручки, подоконники, полки и.т.д). Там где обработанные поверхности не будут контактировать с пищей и руками, средство смыть по истечении 3 недель и полного исчезновения насекомых.

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