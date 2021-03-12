+7(960)398-74-40
Если вы заметили признаки того, что появились клопы в квартире позвоните нам, реагируем моментально. Проведем комплексную обработку от клопов в квартире. Мы выезжаем во все районы Уфы и пригород.
Вся процедура длится в среднем от 30 минут до 1 часа. В зависимости от площади помещения.
Уничтожение клопов в Уфе
+7(960)398-74-40
Какие помещения обрабатываем от клопов:
- Квартиры
- Загородные дома
- Комнаты в общежитии
- Вагончики и бытовки
- Гостиницы и Хостелы
Можно ли самостоятельно вывести клопов?
Не пытайтесь уничтожить этих вредителей самостоятельно, даже если очагов распространения может быть всего 1-2, например одна комната, постельное место или диван. Все равно, чтобы полностью избавиться от них, нужны не только качественные профессиональные средства, но и опыт. Многие к нам обращаются после того, как самостоятельно пытались провести обработку по народным советам из интернета, итог как правило один — выкинутые на ветер деньги, сумма затрат при этом в 2-3 раза превышают стоимость работы нашей службы.
Процедура требует комплексного подхода: обработку всех, даже самых труднодоступных мест в целях уничтожения не только врозлых особей, но и мест кладки яиц. Для большего эффекта рекомендуется проводить дезинсекцию всей квартиры, частного или многоквартирного дома, поскольку данные насекомые имеют особенность «кочевать» от соседей к соседям.
По статистике большее их количество погибает в первые часы после дезинсекции. Но некоторые особи проявляют живучесть, и могут еще появляться несколько дней, после умирают.
Эти мелкие назойливые вредители доставляют массу дискомфорта обитателям квартиры, так как встречаются повсеместно: в постели, в шкафах, плинтусах и пр. Даже если в квартире идеальный порядок, они могут появиться в любой момент.
Почему стоит выбрать нас:
Наш центр — это команда, которая за 10 лет работы, набрала бесценный опыт в уничтожение насекомых в квартире. Наши дезинфекторы выполняют обработку от насекомых любых видов: клопы, тараканы, мокрицы. Но для каждого вредителя своя методика, подход и соответствующие препараты.
Только профессиональные препараты. Использование наших средств принесет максимально возможный эффект. Все средства безопасны для людей и животных, помещением можно пользоваться через несколько часов. Препараты заказываются нами в больших объемах по прямому договору с заводом, поэтому цена для нас намного ниже чем для частных специалистов. Поэтому обращаться к нам выгоднее и надежнее.
Не принесут вреда для стен, мебели. Они без запаха, не оставляют на поверхности полов, стен и мебели видимых пятен, а главное одобрены СанПиН. Специалисты работают в защитной экипировке, используя профессиональное оборудование.
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Как проходит процесс дезинсекции?
Время работы среднем 30 минут однокомнатной квартиры и 60 минут – трех комнатной. Во время проведения работ не должно быть никого, кроме специалиста -дезинфектора. Допускается присутствие непосредственного заказчика, но при условии, что на нем будет надет респиратор.
Что делать с предметами мебели и быта на время уничтожения насекомых?
Личные вещи, одежду, средства гигиены, продукты и посуду по возможности спрятать в шкафы. Бытовую технику, мебель и предметы интерьера накрыть. Мебель по возможности немного отодвинуть от стен(буквально на 5 см). Диваны, кресла и прочую мягкую мебель разобрать на части(если спинки, подлокотники и.т.п крепятся на замки/защелки). Откручивать болты и разбирать полностью не нужно. Матрацы от кроватей поставить вертикально к стене. После подготовительных мероприятий специалист в защитной экипировке обрабатывает помещение, особое внимание уделяя местам , где клопы встречаются чаще всего. Стены, полы и потолки также подвергаются опрыскиванию.
После окончания работ входить в помещение и проветривать его можно через 3-4 часа(при деликатном тарифе через 40 мин). После проветривания провести уборку. Используя пылесос или щетку собрать мертвых насекомых, их яйца и личинки. Смыть мыльно — содовым раствором рабочее средство с мест откуда оно может попасть в пищу и на руки (столешницы, подлокотники, дверные ручки, подоконники, полки и.т.д). Там где обработанные поверхности не будут контактировать с пищей и руками, средство смыть по истечении 3 недель и полного исчезновения насекомых.
Стоимость дезинфекции и дезинсекции помещений, Уфа
|Дезинсекция, услуги
|Цена, рублей (₽)
|Обработка от клопов
|1-комнатная квартира
Уничтожение клопов в однокомнатной квартире.
Длительность обработки ~ 30-45 мин.
|от 2000 1500 ₽
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|2-комнатная квартира
Обработка от клопов в двухкомнатной квартире.
Время обработки ~ 45-60 мин.
|от 3250 2500 ₽
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|3-комнатная квартира
Травля клопов в трехкомнатной квартире.
Продолжительность ~ 60-90 мин.
|от 4290 3300 ₽
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|Строительный вагончик
Дезинсекция клопов в строительных вагончиках и подсобных помещениях.
Длительность обработки ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
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|Садовая бытовка, дачный домик
Санобработка от клопов в садовых бытовках.
Время работы ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
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|Комната в общежитии
Травление клопов в комнате общежития.
Срок выполнения ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
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|Номер в гостинице, хостеле
Обработка клопов в гостиничном номере, хостеле.
Время выполнения ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
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|Спальное место, кровать, диван
Выведение клопов на мебели, спальном месте.
Время работы ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
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|Уничтожение тараканов
|1-комнатная квартира
Уничтожение тараканов в однокомнатной квартире.
Время обработки ~ 30-45 мин.
|от 2000 1500 ₽
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|2-комнатная квартира
Обработка от тараканов в двухкомнатной квартире.
Время дезинсекции ~ 45-60 мин.
|от 3250 2500 ₽
Подробнее
|3-комнатная квартира
Травля тараканов в трехкомнатной квартире.
Период обработки ~ 60-90 мин.
|от 4290 3300 ₽
Подробнее
|Строительный вагончик
Дезинсекция тараканов в строительных вагончиках и подсобных помещениях.
Длительность обработки ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
Подробнее
|Садовая бытовка, дачный домик
Дезинсекция от тараканов в садовых бытовках.
Время работы ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
Подробнее
|Комната в общежитии
Травление тараканов в комнате общежития.
Время выполнения ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
Подробнее
|Номер в гостинице, хостеле
Обработка тараканов в гостиничном номере, хостеле.
Время выполнения ~ 15-25 мин.
|от 1200 850 ₽
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|Точки общественного питания (кафе, рестораны, столовые)
Обработка тараканов в кафе, ресторанах, точках общепита
Время выполнения ~ 45-60 мин.
|от 3500 2500 ₽
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|Магазины, супермаркеты, складские помещения
уничтожение тараканов в продуктовых магазинах, супермаркетах, складах.
Время выполнения ~ 35-45 мин.
|от 3500 2500 ₽
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Скидки и бонусы
Коллективная обработка – наиболее эффективный и выгодный способ избавить от насекомых навсегда. Договоритесь с соседями, и проведите комлексную работу, исключив все возможные причины появления. При одновременном заказе 2х и более помещений каждый получит скидку до 30%.
Пенсионерам — если Вы уже на пенсии, то мы готовы провести обработку со скидкой в 10%.
Повторный заказ – своим постоянным клиентам-организациям, в которых необходимо регулярно проводить профилактические обработки мы всегда дарим скидку в 25% на каждый последующий вызов дезинфектора
Абонентское обслуживание – если у вас гостиница, хостел, санаторий, база отдыха или любое другое заведение нуждающее в постоянной поддержке чистоты, мы готовы заключить договор на абонентское обслуживание, в котором цена от розничного прайса может быть до 50% ниже.
* Обращаем внимание на то, что скидки при расчете стоимости заказа не суммируются. Если вы подходите по нескольким вариантам скидочных предложений, то в расчет берется максимально возможная скидка.
Оформление заявки
Для того, чтобы вызвать нашего дезинфектора и обработать помещение от клопов, необходимо оставить заявку любым удобным для Вас способом 24/7:
- Позвонить напрямую диспетчеру по тел. +7(960)398-74-40
- Написать в мессенджере в WhatsApp на номер +7(960)398-74-40.
- Заказать обратный звонок на сайте
- Отправить заявку через форму внизу сайта.