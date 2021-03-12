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Уничтожение клопов

+7(960)398-74-40

Если вы заметили признаки того, что появились клопы в квартире позвоните нам, реагируем моментально. Проведем комплексную обработку от клопов в квартире. Мы выезжаем во все районы Уфы и пригород.

Вся процедура длится в среднем от 30 минут до 1 часа. В зависимости от площади помещения.

Центр дезинфекции
Уничтожение клопов в Уфе
+7(960)398-74-40

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Какие помещения обрабатываем от клопов:

  1. Квартиры
  2. Загородные дома
  3. Комнаты в общежитии
  4. Вагончики и бытовки
  5. Гостиницы и Хостелы

Можно ли самостоятельно вывести клопов?

Не пытайтесь уничтожить этих вредителей самостоятельно, даже если очагов распространения может быть всего 1-2, например одна комната, постельное место или диван. Все равно, чтобы полностью избавиться от них, нужны не только качественные профессиональные средства, но и опыт. Многие к нам обращаются после того, как самостоятельно пытались провести обработку по народным советам из интернета, итог как правило один — выкинутые на ветер деньги, сумма затрат при этом в 2-3 раза превышают стоимость работы нашей службы.

Процедура требует комплексного подхода: обработку всех, даже самых труднодоступных мест в целях уничтожения не только врозлых особей, но и мест  кладки яиц. Для большего эффекта рекомендуется проводить дезинсекцию всей квартиры, частного или многоквартирного дома, поскольку данные насекомые имеют особенность «кочевать» от соседей к соседям.
По статистике большее их количество погибает в первые часы после дезинсекции. Но некоторые особи проявляют живучесть, и могут еще появляться несколько дней, после умирают.

Эти мелкие назойливые вредители доставляют массу дискомфорта обитателям квартиры, так как встречаются повсеместно: в постели, в шкафах, плинтусах и пр. Даже если в квартире идеальный порядок, они могут появиться в любой момент.

Почему стоит выбрать нас:

Наш центр — это команда, которая за 10 лет работы, набрала бесценный опыт в уничтожение насекомых в квартире. Наши дезинфекторы выполняют обработку от насекомых любых видов: клопы, тараканы, мокрицы. Но для каждого вредителя своя методика, подход и соответствующие препараты.

Только профессиональные препараты. Использование наших средств принесет максимально возможный эффект. Все средства безопасны для людей и животных, помещением можно пользоваться через несколько часов. Препараты заказываются нами в больших объемах по прямому договору с заводом, поэтому цена для нас намного ниже чем для частных специалистов. Поэтому обращаться к нам выгоднее и надежнее.

Не принесут вреда для стен, мебели. Они без запаха, не оставляют на поверхности полов, стен и мебели видимых пятен, а главное одобрены СанПиН. Специалисты работают в защитной экипировке, используя профессиональное оборудование.

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Как проходит процесс дезинсекции?

Время работы среднем 30 минут однокомнатной квартиры и 60 минут – трех комнатной. Во время проведения работ не должно быть никого, кроме специалиста -дезинфектора. Допускается присутствие непосредственного заказчика, но при условии, что на нем будет надет респиратор.

Что делать с предметами мебели и быта на время уничтожения насекомых?
Личные вещи, одежду, средства гигиены, продукты и посуду по возможности  спрятать в шкафы. Бытовую технику, мебель и предметы интерьера накрыть. Мебель по возможности немного отодвинуть от стен(буквально на 5 см). Диваны, кресла и прочую мягкую мебель разобрать на части(если спинки, подлокотники и.т.п крепятся на замки/защелки). Откручивать болты и разбирать полностью не нужно. Матрацы от кроватей поставить вертикально к стене. После подготовительных мероприятий специалист в защитной экипировке обрабатывает помещение, особое внимание уделяя местам , где клопы встречаются чаще всего. Стены, полы и потолки также подвергаются опрыскиванию.

После окончания работ входить в помещение и проветривать его можно через 3-4 часа(при деликатном тарифе через 40 мин). После проветривания провести уборку. Используя пылесос или щетку собрать мертвых насекомых, их яйца и личинки. Смыть мыльно — содовым раствором рабочее средство с мест откуда оно может попасть в пищу и на руки (столешницы, подлокотники, дверные ручки, подоконники, полки и.т.д).  Там где обработанные поверхности не будут контактировать с пищей и руками, средство смыть по истечении 3 недель и полного исчезновения насекомых.

Стоимость дезинфекции и дезинсекции помещений, Уфа

Дезинсекция, услуги Цена, рублей (₽)
Обработка от клопов
1-комнатная квартира

Уничтожение клопов в однокомнатной квартире.

Длительность обработки ~ 30-45 мин.
 от 2000 1500
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2-комнатная квартира

Обработка от клопов в двухкомнатной квартире.

Время обработки ~ 45-60 мин.
 от 3250 2500
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3-комнатная квартира

Травля клопов в трехкомнатной квартире.

Продолжительность ~ 60-90 мин.
 от 4290 3300
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Строительный вагончик

Дезинсекция клопов в строительных вагончиках и подсобных помещениях.
Длительность обработки ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
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Садовая бытовка, дачный домик

Санобработка от клопов в садовых бытовках.

Время работы ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
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Комната в общежитии

Травление клопов в комнате общежития.

Срок выполнения ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
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Номер в гостинице, хостеле

Обработка клопов в гостиничном номере, хостеле.

Время выполнения ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
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Спальное место, кровать, диван

Выведение клопов на мебели, спальном месте.

Время работы ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
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Уничтожение тараканов
1-комнатная квартира

Уничтожение тараканов в однокомнатной квартире.

Время обработки ~ 30-45 мин.
 от 2000 1500
Подробнее
2-комнатная квартира

Обработка от тараканов в двухкомнатной квартире.

Время дезинсекции ~ 45-60 мин.
 от 3250 2500
Подробнее
3-комнатная квартира

Травля тараканов в трехкомнатной квартире.

Период обработки ~ 60-90 мин.
 от 4290 3300
Подробнее
Строительный вагончик

Дезинсекция тараканов в строительных вагончиках и подсобных помещениях.
Длительность обработки ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
Подробнее
Садовая бытовка, дачный домик

Дезинсекция от тараканов в садовых бытовках.

Время работы ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
Подробнее
Комната в общежитии

Травление тараканов в комнате общежития.

Время выполнения ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
Подробнее
Номер в гостинице, хостеле

Обработка тараканов в гостиничном номере, хостеле.

Время выполнения ~ 15-25 мин.
 от 1200 850
Подробнее
Точки общественного питания (кафе, рестораны, столовые)

Обработка тараканов в кафе, ресторанах, точках общепита

Время выполнения ~ 45-60 мин.
 от 3500 2500
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Магазины, супермаркеты, складские помещения

уничтожение тараканов в продуктовых магазинах, супермаркетах, складах.

Время выполнения ~ 35-45 мин.
 от 3500 2500
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Скидки и бонусы

Коллективная обработка – наиболее эффективный и выгодный способ избавить от насекомых навсегда. Договоритесь с соседями, и проведите комлексную работу, исключив все возможные причины появления. При одновременном заказе 2х и более помещений каждый получит скидку до 30%.

Пенсионерам — если Вы уже на пенсии, то мы готовы провести обработку со скидкой в 10%.

Повторный заказ – своим постоянным клиентам-организациям, в которых необходимо регулярно проводить профилактические обработки мы всегда дарим скидку в 25% на каждый последующий вызов дезинфектора

Абонентское обслуживание – если у вас гостиница, хостел, санаторий, база отдыха или любое другое заведение нуждающее в постоянной поддержке чистоты, мы готовы заключить договор на абонентское обслуживание, в котором цена от розничного прайса может быть до 50% ниже.

* Обращаем внимание на то, что скидки при расчете стоимости заказа не суммируются. Если вы подходите по нескольким вариантам скидочных предложений, то в расчет берется максимально возможная скидка.

Оформление заявки

Для того, чтобы вызвать нашего дезинфектора и обработать помещение от клопов, необходимо оставить заявку любым удобным для Вас способом 24/7:

  1. Позвонить напрямую диспетчеру по тел. +7(960)398-74-40
  2. Написать в мессенджере в WhatsApp на номер +7(960)398-74-40.
  3. Заказать обратный звонок на сайте
  4. Отправить заявку через форму внизу сайта.

Часто задаваемые вопросы

Какие препараты от вредителей используются?

Все препараты используемые нами в работе, официально одобрены Роспотребнадзором и соответствуют всем нормам препаратов для дезинсекции и дезинфекции помещений. Препараты безопасны для людей и животных, и не имеют запаха. При работе необходимо строго соблюдать инструкции.

Сколько времени занимает дезинфекция?

Продолжительность работ по дезинсекции или дезинфекции помещения зависит от следующих факторов:

  1. Типа вредителей (Клопы, тараканы, двухвостки и мокрицы или дезинфекция от вирусов);
  2. Степени подготовки помещения к работе (если помещение не подготовлено, Вам придется подготовить помещение);
  3. Площадь обработки (1-комнатная, 2-комнатная, 3-комнатная квартиры или просто комната).

Среднее время работ в зависимости от вида помещения:

  • 1-комнатная квартира — 25-40 минут;
  • 2-комнатная квартира — 45-60 минут;
  • 3-комнатная квартира — 60-90 минут;
  • Комната, вагончик или бытовка — 15-20 минут.

Сколько будет стоить санобработка помещения?

Во всех случаях стоимость разная, рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов, среди которых:

  • Площадь помещения;
  • Тип вредителя;
  • Ваша удаленность от города и др.

Примерный прайс на дезинфекцию и дезинсекцию

Позвоните нам по телефону +7(960)398-74-40 и узнайте точную стоимость обработки.

Вы гарантируете 100% результат?

Да, мы гарантируем 100% результат. Если мы не решили проблему при первом выезде, и условия договора не были нарушены, то мы сделаем все работы за наш счет по гарантии и добьемся уничтожения вредителей полностью и навсегда.

Как предварительно подготовить помещение?

Подготовить помещение для работы дезинфектора, можно следующим образом:

  • 1. Достать из шкафов одежду и вещи. Снять и убрать постельное билье, детские игрушки. Также на кухне убрать посуду, в санузле упаковать предметы личной гигиены. Упаковать все в полиэтиленовые мешки или пакеты.
  • 2. Отодвинуть шкафы и мебель от стен. Для выведения клопов необходимо разобрать мебель.

Как быстро пропадут все вредители?

В случае если причина заражения именно в помещении где планируется провести дезинсекцию, то насекомые, тараканы и клопы большая часть гибнет в 1 сутки, полностью выведение занимает до 3-х дней.

Сколько времени нельзя входить в помещение?

После проведения всех работ помещение должно быть закрыто не менее 3-х часов, а после этого хорошо проветрено. Использовать помещение лучше через 2-3 часа после проветривания.

Возможна ли самостоятельная обработка?

Из-за высокой толерантности вредителей к обычным препаратам из магазина эффективной очистки от них не получится, мы пользуемся профессиональными средствами, которые не купишь в обычном магазине. Так же вы можете приобрести препараты у нас, при условии что у вас есть знания по работе с данными средствами.

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+7(960)398-74-40basyroveldares@yandex.ru info@dez-center-ufa.ru
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